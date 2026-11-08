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Fenerbahçe Medicana deplasmanda THY'yi 3-0 yendi, Sultanlar Ligi'nde 8. haftayı geçti

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Setleri 18-25, 17-25 ve 20-25 kazanan Fenerbahçe Medicana, ligde 8. haftayı galibiyetle tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)

Setler: 18-25, 17-25, 20-25

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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