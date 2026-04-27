'Yapay Zekâ Yıldızları' ikinci yılını tamamladı

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı "Yapay Zeka Yıldızları" projesi ikinci yılını tamamladı. Proje kapsamında gönüllü eğitmenler aracılığıyla bugüne kadar 118 bin öğrenciye ulaşıldı. Projenin yeni dönem hedefi ise 100 bin öğrenciye daha ulaşmak.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vakıf, 2 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yapay Zeka Yıldızları" dijital eğitim projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zeka ile buluşturuyor. Öğrenciler, yapay zeka konusunda çeşitli araçlarla içerik üretirken, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştiriyor. Bugüne kadar 81 ilde 118 bin öğrenciye ulaşılan projenin yeni döneminde 100 bin öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor. "Yapay Zeka Yıldızları" projesinin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

"Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da pozitif dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Neredeyse her alanda kullanmaya başladığımız yapay zeka teknolojileri hemen her alanda üretimi etkiliyor ve bu haliyle önemli bir katma değer oluşturma potansiyeline sahip. Yakın geleceğimizi şekillendirmede büyük bir etkisi olacağına inandığımız yapay zeka konusunda ülkemizdeki farkındalık ve becerilerin artması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konuda eğitim almasını önemsiyoruz. Bu inançla, 2 yıl önce Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zeka eğitimlerine başladık. 'Yapay Zeka Yıldızları' projesiyle, ülkemizde yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük ediyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bugüne kadar toplam 118 bin öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni oluşumlara da imza atacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize kapsamlı bir yapay zeka eğitimi sunuyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir dil olarak görüyoruz. 'Yapay Zeka Yıldızları' ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların bu dille üretmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize kapsamlı bir yapay zeka eğitimi sunuyoruz. Bu eğitimlerde; üretken yapay zeka araçlarından veri okuryazarlığına, prompt geliştirmeden makine öğrenmesine, yapay zeka güvenliğinden büyük dil modellerine kadar geniş bir içerik sunuyoruz. Amacımız, yalnızca teknik bilgi kazandırmak değil; aynı zamanda gençlerimizin eleştirel düşünme, problem çözme ve etik farkındalık becerlerini geliştirmek. Öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulayarak etki odaklı çözümler üretiyor. Bu sayede yalnızca teknolojiyi kullanan değil; onu anlayan, sorgulayan, üreten ve toplumsal fayda için dönüştüren bir neslin yetişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

"AI Startup Studio" programı devam edecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında, global içerik ve etkinliklerle gençler için farklı gelişim alanları da sunuluyor. Proje kapsamında başlatılan "AI Startup Studio" programı yeni dönemde de devam edecek. Fiziksel ve çevrim içi olarak yürütülecek programın eğitim aşamasında, toplam 20 girişim yapay zeka odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin eğitim alacak. Eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan 10 girişimin yatırım, finans ve girişimcilik destekleri alanlarında eğitim almaları, ayrıca Vodafone Gönüllüleri, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan bir mentor havuzundan yararlanmaları sağlanacak. Bu hızlandırıcı programı başarıyla tamamlayan 5 girişim ise jüri karşısında fikirlerini sunacak. "AI Startup Studio" programı, öğrencilerin yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik ederken, küresel yapay zeka etkinlikleriyle de desteklenecek.

Yapay zeka tabanlı iki yeni etkinlik

"Yapay Zeka Yıldızları" projesinde "AI For Planet" ve "AI Champs Yarışması" adıyla iki yeni etkinlik de düzenlenecek. "AI For Planet" kapsamında, kırsal bölgelerde yer alan 4 ilde Vodafone ve proje gönüllülerinin katkılarıyla bir günlük etkileşimli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerde yapay zeka, iklim ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan içerikler katılımcılarla buluşturulacak. Söz konusu faaliyetler, hedef yaş grubundaki çocukların bu alanlarda farkındalık kazanmalarını ve temel bilgileri edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

"AI Champs Yarışması" ise çocuk ve gençlerin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeye yönelik bir yarışma süreci yürütülmesini kapsıyor. Bu süreçte katılımcıların, özellikle yapay zeka odaklı toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmeleri teşvik edilecek. Yarışma kapsamında ortaya çıkan fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi ve ulusal ölçekte yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, ortaokul öğrencilerinden, "yapay zeka ile video üretme", "yapay zeka ile müzik üretme", "yapay zeka ile resim üretme", "yapay zeka odaklı blok tabanlı oyun/uygulama geliştirme" başlıkları üzerinden proje geliştirmeleri istenecek.

Toplam 210 gönüllü eğitmen yetiştirilecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında eğitmen eğitimleri de devam edecek. Tüm içerikler için 210 gönüllü eğitmen yetiştirilecek. 110 gönüllü eğitmen hibrit olarak 5 günlük, 100 gönüllü eğitmen ise yüz yüze olarak 3 günlük eğitim alacak. Ağırlıklı olarak okullardaki öğretmenlerin bu eğitimi almaları hedefleniyor. Eğitmen kadrosu, Habitat Derneği ve Vodafone gönüllülerinin de dahil olacağı kontenjanlara sahip olacak.

Afet bölgesindeki faaliyetler sürecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında gezici çadırda proje kapsamında yer alan içerikler yaygınlaştırılacak ve eğitim materyalleri gezici çadırla afet bölgesindeki şehirlere taşınacak. Kahramanmaraş ve Hatay'da halihazırda faaliyetlerine devam eden konteyner teknoloji sınıflarında eğitimlerin yaygınlaştırılmasına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı