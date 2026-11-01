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Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

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Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta salonunda oynanan mücadele 30-28, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 91 dakika sürdü.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Ezel Balık, Antropova, İshikawa, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Uzelac, Dilay Özdemir, Weitzel, Dudova)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Merve Nur Öztürk Bal, Fatma Nur Yılmaz, Leite, Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska (Işıl Öz, Melis Demir, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 30-28, 25-11, 25-20

Süre: 91 dakika (39, 22, 30)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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