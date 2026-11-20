Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Zerenspor, orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Zerenspor, orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna kattı. Kariyerinde İlbank, Karayolları ve Beşiktaş gibi kulüplerde forma giyen Karagöl, 2026-2027 sezonunun geri kalanında takım için ter dökecek.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Zerenspor Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna katmıştır. Kariyerinde İlbank, Karayolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen; Sultanlar Ligi tecrübesi ve BVA Kupası şampiyonlukları bulunan başarılı orta oyuncu, 2026-2027 sezonunun geri kalanında takımımız için ter dökecektir. Ceren Karagöl'e 'ailemize hoş geldin' diyor, sezonun geri kalanında başarılar diliyoruz."