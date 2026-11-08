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Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Manisa Büyükşehir'i 8. haftada 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. 156 dakika süren mücadelede setler 29-27, 21-25, 25-20, 20-25 ve 15-13 sonuçlandı.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Aylin Toktamış)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Firdevs Kiretmitçi, Işıl Öz, Merve Nur Öztürk Bal)

Setler: 29-27, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13

Süre: 156 dakika (39, 32, 30, 31, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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