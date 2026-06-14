TRT 1, Digitürk, Tivibu, Turkcell TV, Vodafone TV, D Smart kaçıncı kanalda?

TRT 1; Digiturk, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV, D-Smart kaçıncı kanalda? Dijital yayın platformlarının kanal listelerinde yapılan güncellemeler sonucunda, favori kanallarınızın yerleri değişmiş olabilir. Özellikle Dünya Kupası veya Şampiyonlar Ligi gibi dev organizasyonlar öncesinde TRT 1 HD yayınına en hızlı yoldan ulaşmak büyük önem taşıyor. Kullandığınız operatör ister fiber altyapılı ister uydu tabanlı olsun, güncel TRT 1 kanal sıralamasını öğrenerek yayını donmadan ve yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İşte 2026 güncel operatör kanal listesi...

DIGITURK TRT 1 KAÇINCI KANALDA? (GÜNCEL SIRALAMA)

Türkiye’nin en köklü televizyon kanalı olan TRT 1, milli maçlardan dev organizasyonlara, fenomen dizilerden ana haber bültenlerine kadar her gün milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının yaşandığı, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının nefes kestiği bu dönemde izleyiciler, kullandıkları dijital platformlarda kanalı saniyeler içinde bulmak istiyor.

Peki, kullandığınız yayına göre "TRT 1; Digiturk, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV, D-Smart kaçıncı kanalda?" İşte 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla güncel kanal sıralaması ve platform platform erişim rehberi.

Türkiye’nin en yaygın uydu ve internet tabanlı yayın platformlarından biri olan Digiturk (beIN), kanal sıralamasında ulusal kanallara öncelik vermektedir. Digiturk kullanıcıları için TRT 1 yayını yüksek çözünürlüklü (HD) olarak listenin en başında yer alır.

Digiturk TRT 1 kanal numarası: 23. KANAL

Eğer 23. kanalda yayını göremiyorsanız, uydu alıcınızın kurulum ayarlarından "Kolay Kurulum" yaparak kanal listenizi saniyeler içinde güncelleyebilirsiniz. Digiturk kutularında TRT 1, hem Eutelsat hem de Türksat uyduları üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle sunulmaktadır.

TIVIBU TRT 1 KAÇINCI KANALDA? (IPTV VE UYDU)

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu olan Tivibu, hem IPTV hem de uydu üzerinden hizmet vermektedir. Tivibu platformunda spor içeriklerine ve ulusal kanallara erişim oldukça pratiktir.

Tivibu TRT 1 kanal numarası: 22. KANAL

Tivibu GO (mobil/web) kullanıcıları da "Canlı TV" kategorisine girdiklerinde TRT 1’i listenin ilk sıralarında bulabilirler. 2026 yılı güncellemeleriyle birlikte Tivibu, TRT 1 yayınını 4K destekleyen kutularda maç saatlerinde özel çözünürlükle sunabilmektedir.

TURKCELL TV+ TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Fiber internet hızıyla televizyon keyfini birleştiren Turkcell TV+ kullanıcıları, özellikle "Geri Al İzle" özelliği nedeniyle TRT 1’i bu platformdan takip etmeyi tercih ediyor.

Turkcell TV+ TRT 1 kanal numarası: 22. KANAL

Turkcell TV+ kutularında kanal araması yapmak yerine kumandanızın üzerindeki rakam tuşlarıyla "22"yi tuşlamanız yeterlidir. Eğer kanal listesinde bir kayma yaşıyorsanız, cihazınızı yeniden başlatmak listenin otomatik olarak güncellenmesini sağlayacaktır.

D-SMART TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Türksat uydusu üzerinden yayın yapan D-Smart, geleneksel uydu alıcısı mantığıyla kanal sıralamasını düzenlemektedir. D-Smart aboneleri için TRT 1 HD yayını, platformun ana kanal listesinde üst sıralarda konumlandırılmıştır.

D-Smart TRT 1 kanal numarası: 26. KANAL

D-Smart kullanıcıları, 26. kanal üzerinden TRT 1’e ulaşabilirler. Ayrıca D-Smart’ın "D-Smart Go" uygulaması üzerinden de aynı kanal numarası veya arama çubuğu yardımıyla canlı yayına erişim mümkündür.

VODAFONE TV TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Vodafone’un mobil ve evde TV hizmeti sunan platformu Vodafone TV, kullanıcı dostu arayüzüyle kanalları kategorize eder. Ulusal kanallar listesinde TRT 1 en çok izlenen kanallar arasında başı çekmektedir.

Vodafone TV TRT 1 kanal numarası: 21. KANAL

Vodafone TV (şimdiki adıyla genellikle dijital iş ortaklıkları üzerinden sunulan platformlar) içerisinde TRT 1 yayınına 21. sıradan ulaşabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden izleyenler için ise ana sayfadaki "Canlı Yayınlar" sekmesi en hızlı yoldur.

KABLO TV (TÜRKSAT) TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Türkiye'nin tek kablo üzerinden yayın yapan platformu olan Kablo TV (Teledünya), yüksek bant genişliği sayesinde en net TRT 1 yayınlarından birini sunar.

Kablo TV TRT 1 kanal numarası: 22. KANAL

Kablo TV aboneleri kumandalarından 22. kanalı tuşlayarak TRT 1 HD yayınına ulaşabilirler. SD yayın izlemek isteyenler için ise farklı frekanslarda (genellikle 900'lü kanallarda) alternatifler bulunsa da, 2026 teknolojisinde HD yayın için 22. kanal standarttır.

DİJİTAL PLATFORMLARDA TRT 1 BULUNAMAZSA NE YAPILMALI?

Eğer kullandığınız platformda (Digiturk, Tivibu vb.) TRT 1 olması gereken numarada değilse veya "Sinyal Yok" uyarısı veriyorsa şu adımları izleyin:

Kanal Güncelleme: Cihazınızın ayarlar menüsünden "Kanal Ekle/Güncelle" veya "Kolay Kurulum" seçeneğini çalıştırın.

Yazılım Kontrolü: Akıllı kutunuzun (Turkcell TV+, Tivibu vb.) internete bağlı olduğundan ve en son yazılım güncellemesini aldığından emin olun.

Müşteri Hizmetleri: Eğer sadece TRT 1 değil, birçok kanal listeden silindiyse platformunuzun çağrı merkezini arayarak sinyal tazeleme isteğinde bulunun.

TRT 1; Digiturk'te 23, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 22, D-Smart'ta 26 ve Kablo TV'de 22. kanalda izleyicilerle buluşuyor. 2026 yılındaki büyük spor organizasyonlarını ve sevdiğiniz dizileri kaçırmamak için kullandığınız platformun kanal listesini kontrol etmeyi unutmayın. Eğer televizyonunuzun başında değilseniz, TRT'nin resmi dijital platformu olan tabii üzerinden de tüm bu operatörlerden bağımsız olarak TRT 1'i canlı ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!