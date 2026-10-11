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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Setler 25-18, 26-28, 25-21 ve 25-22 sonuçlanırken karşılaşma 136 dakika sürdü.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yavuz Akdemir, Nazlı Ekmekçi

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Dumancic, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 25-18, 26-28, 25-21, 25-22

Süre: 136 dakika (28, 41, 35, 32)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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