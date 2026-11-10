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Vodafone 2030'a kadar 2 milyar avro tasarruf için Avrupa'da 3 bin kişiyi işten çıkardı

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Vodafone, nisan-eylül döneminde Avrupa operasyonlarında 3 bin çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Şirket bu dönemde maliyetlerini 200 milyon avro azaltırken, 2030'a kadar Avrupa'da 2 milyar avro tasarruf hedefliyor.

İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, nisan-eylül döneminde Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin çalışanını işten çıkardığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Vodafone 2030'a kadar Avrupa'daki operasyonlarında 2 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda çalışan sayısını azaltma yoluna giden şirket, nisan-eylül döneminde Avrupa'da 3 bin çalışanını işten çıkardı. Vodafone, bu dönemde maliyetlerini 200 milyon avro azalttığını açıkladı.

Vodafone dün Almanya'da 2 bin 300 kişiyi daha gelecek 2 yıl içinde işten çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

Şirketin Almanya'da başlattığı kapsamlı tasarruf ve yeniden yapılanma programı kapsamındaki bu kararı doğrultusunda neredeyse her 5 çalışandan 1'inin doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor.

Müşteri kayıplarının ardından yapıyı basitleştirmeyi amaçlayan şirket, kurumsal süreçleri, satışı ve müşteri hizmetlerini yapay zeka desteğiyle daha entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. İşten çıkarmaların özellikle yönetim, idari kadrolar ve geçmişteki Unitymedia satın alımından kalan mükerrer yapılarda yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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