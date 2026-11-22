VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-2 yenerek ligde 10. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-2 yendi. Bu sonuçla VakıfBank ligde 10. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü; İlbank ise 7. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Elif Özge Dinçer
İlbank: Çağla Çiçekoğlu, Lozo, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, İdil Naz Kanbur, Strunjak (Sinem Arıncı, Damla Nur Dündar, Edwards)
VakıfBank: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Aylin Uysalcan (Aylin Sarıoğlu Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Brancuska, Deniz Uyanık, Ivanovic, Berka Buse Özden)
Setler: 19-25, 25-20, 21-25, 25-23, 9-15
Süre: 125 Dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Vakıfbank, ligdeki 10. galibiyetini elde ederek namağlup serisini sürdürdü. Başkent ekibi ise 7. kez mağlup oldu.