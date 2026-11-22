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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Elif Özge Dinçer

İlbank: Çağla Çiçekoğlu, Lozo, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, İdil Naz Kanbur, Strunjak (Sinem Arıncı, Damla Nur Dündar, Edwards)

VakıfBank: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Aylin Uysalcan (Aylin Sarıoğlu Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Brancuska, Deniz Uyanık, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Setler: 19-25, 25-20, 21-25, 25-23, 9-15

Süre: 125 Dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Vakıfbank, ligdeki 10. galibiyetini elde ederek namağlup serisini sürdürdü. Başkent ekibi ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA