Vodafone, 4 büyük televizyon kanalında önemli bir 5G testi gerçekleştirdi

Vodafone, Türkiye'de her il ve ilçeyi ilk günden ve aynı anda 5G teknolojisiyle buluşturduğunu noter huzurunda kanıtlamak için 4 büyük televizyon kanalında önemli bir 5G testi gerçekleştirdi. Demet Evgar ve Cengiz Bozkurt'un sunduğu " Vodafone'la Türkiye'nin 5G Durumu" adlı programda, 81 ilde 922 ilçe tek tek görüntülü aranarak ve canlı konum alınarak Vodafone 5G'nin var olduğu gösterildi. Ana haberlerin yanı sıra "Sevdiğim Sensin" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi sevilen dizilere de entegrasyonlar gerçekleştirildi.

Dünyada en fazla ülkede 5G hizmeti sunan operatörlerden olan Vodafone, Türkiye'de de her il ve ilçeyi ilk günden ve aynı anda 5G teknolojisiyle buluşturdu. Vodafone, 5G'deki kapsama gücünü kanıtlamak amacıyla 4 büyük televizyon kanalında önemli bir 5G testi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre; iki gün boyunca yayınlanan özel haber çalışmalarında, 81 ilde 922 ilçe tek tek görüntülü aranarak ve canlı konum alınarak Vodafone 5G'nin var olduğu noter huzurunda kanıtlandı.

Demet Evgar ve Cengiz Bozkurt sundu

Birinci gün, Kanal D, NOW TV, ATV ve TRT 1 ana haberlerde "Vodafone'la Türkiye'nin 5G Durumu" adıyla yayınlanan mini program, başarılı oyuncular Demet Evgar ve Cengiz Bozkurt'un sunumuyla gerçekleştirildi. Programda, 24 saat içinde 81 ilde 922 ilçeyi tek tek arayacak bir ekip ve her aramadaki Vodafone 5G bağlantısını onaylayacak noterler hazır bulundu. Bir hava durumu programı gibi kurgulanan programda, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki 5G durumu aktarıldı ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile bir bağlantı gerçekleştirildi.

Önceliklerinin her zaman en yeni ve en gelişmiş teknolojileri Türkiye ile buluşturmak olduğuna dikkat çeken Engin Aksoy, "5G'yi de ülkemize getirmek için son 5 yılda büyük bir özveriyle çalıştık ve hep şuna inandık: 5G'nin ilk günden itibaren 81 il ve 922 ilçemizin tamamına ulaşması, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ve kurumların 5G'nin faydalarına erişebilmesi gerek. 5G lansmanına bu motivasyonla hazırlandık. Vodafone olarak, 5 kıtada 5G deneyimine sahip, dünyada en çok ülkede 5G hizmeti sunan bir numaralı operatörüz. Bu global gücümüzü, Türkiye'ye yatırım ve hizmet odağımızla ve teknolojiyle hayatları dönüştürme vizyonumuzla birleştirdik ve çok başarılı bir lansmana imza attık" diye konuştu.

İkinci gün, Türkiye'nin en büyük 5G testlerinden birinin noter onayı sonuçları bir VTR yayınıyla tüm ülkeyle paylaşıldı. Bir kez daha yayına bağlanan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, sonuçların sürpriz olmadığını belirterek şu mesajları verdi: "Son 5 yılda altyapımıza 100 milyarı TL'yi aşkın yatırım yaptık, kapasitemizi 3 katına çıkardık. Altyapımızı dünyadaki en yeni 5G uyumlu cihazlarla yeniledik. 5 kıtadaki 5G deneyimimizden de öğrendiğimiz çok şey oldu. Grubumuzun dünyadaki en büyük 5G lansmanını Türkiye'de yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada kademeli olarak gerçekleştirilen 5G lansmanını ilk günden aynı anda gerçekleştirmeyi başardık."

Sevilen dizilere entegrasyon

Vodafone, ana haberlerde yayınlanan içeriklerin yanı sıra aynı gün yayınlanan ve çok izlenen dizilere de entegrasyonlar gerçekleştirdi. Buna göre, 2 Nisan'da Star TV'de "Sevdiğim Sensin" dizisinde, 3 Nisan'da ise TRT 1'de "Taşacak Bu Deniz" dizisinde senaryo entegrasyonları oldu. Dizilerin başrol oyuncuları, sanki televizyon izlerken Vodafone'un programına denk gelmişler gibi davranarak Vodafone 5G mesajları verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı