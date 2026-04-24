Vodafone Flex, yeni bir markayı daha Türkiye'ye getirdiğini duyurdu

Global teknoloji işbirliklerini Türkiye'ye taşımaya devam eden Vodafone, FLEX çatısı altında sunduğu "5G'li Teknoloji Dünyası" kategorisine yeni bir marka daha ekledi. Türkiye'de sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulacağı belirtilen RayNeo Air 4 Pro akıllı gözlüğün, 5G'nin sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla daha zengin bir deneyim yaşatması bekleniyor.

Vodafone, global teknoloji işbirlikleriyle müşterilerinin doğru ürünlere doğru zamanda erişmesini sağlamaya devam ettiğini duyurdu. Şirket, toplam 10'u aşkın kategoride 1.000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone, FLEX çatısı altında yeni bir ürünü daha portföyüne kattı. RayNeo Air 4 Pro akıllı gözlüğün Türkiye'de sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulduğu kaydedildi. Vodafone FLEX'in yeni ürün kategorisi "5G'li Teknoloji Dünyası"na katılan ürün, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle müşterilerin deneyimini zenginleştirmesi hedefleniyor. Akıllı gözlük, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Flex Cihaz Dünyası'ndan alınabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin en yeni teknolojiye erişimini önemsiyoruz. Globalde yer edinmeye başlayan marka ve ürünleri Vodafone güvencesiyle sunarken, müşterilerimizin birbiriyle bağlantılı ürünler kullanarak kapsamlı bir 5G deneyimi yaşamasını hedefliyoruz. 5G altyapısının sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde akıllı gözlükler yalnızca bir aksesuar değil; gerçek zamanlı, kesintisiz ve interaktif bir deneyimin merkezi haline geliyor. Biz de Türkiye'de sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulan RayNeo akıllı gözlükle 5G destekli giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönem başlatıyoruz. Global deneyimimizden beslenen yeni ürünler ile tam bağlantılı yaşamı ve 5G deneyimini Türkiye'nin her köşesine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."

Akıllı gözlük sektörünün önde gelen markalarından olan RayNeo'nun Air 4 Pro akıllı gözlüğü, bağlandığı cihazdaki görüntüyü gözlük içinde 120 inç TV seyrediyormuş gibi geniş ekranda yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Sesi de kulağa başka bir ürün takmayı gerektirmeksizin aynı genişlikte verebiliyor. Kullanıcılar istedikleri her yerde büyük ekrandan izleme keyfi yaşarken, mobil oyun oynayanlar da büyük ekranda oyun oynama imkanına sahip oluyor.

Vodafone FLEX'in yeni "5G'li Teknoloji Dünyası" kategorisinde müşterilere 5G teknolojisiyle birlikte kullanımı artacak olan ekosistem ürünleri sunuluyor. Müşterilerin 5G deneyimini farklı ürünlerle zenginleştirmeyi hedefleyen ve "Hayatı katlayan teknolojiler" anlayışıyla oluşturulan bu yeni kategoride akıllı gözlükler, ev hoparlörleri, projektörler ve akıllı ev ürünleri gibi pek çok seçenek yer alıyor. Dünyada yer edinmeye başlayan marka ve ürünlerin Vodafone güvencesiyle sunulduğu bu kategoriyle, müşterilerin bağlantılı ürünlerle kapsamlı bir 5G deneyimi yaşaması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı