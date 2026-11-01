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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Maçın son anlarında Galatasaray taraftarı, ''Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında dev bir derbi mücadelesi yaşandı. Deplasmanda Galatasaray Daikin ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Medicana, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı.

FENERBAHÇE RAKİBİNE SET VERMEDİ

Karşılaşma boyunca oyundaki üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, iyi bir oyun sergiledi ve rakibine set dahi vermeden derbiyi kazanmayı başardı.

İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATI

Karşılaşmanın son anlarında ise tribünlerde ilginç anlar yaşandı. Galatasaray taraftarları, maçın bitimine doğru Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden İsmail Kartal için "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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