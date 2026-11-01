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Voleybol derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi

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Voleybol derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 22-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 1 saat 24 dakika süren maçın ardından sarı-lacivertliler ligde 5'te 5 yaptı, sarı-kırmızılılar ise 6. maçında 4. yenilgisini aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 22-25, 18-25 ve 18-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma 1 saat 24 dakika sürdü.

SARI-LACİVERTLİLER 5'TE 5 YAPTI

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılılar ise 6'ncı maçında 4'üncü mağlubiyetini aldı.

MAÇIN KÜNYESİ

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Ayça Kalaç (L), Yasemin Güveli, Merve Tanyel, Bongaerts, Janset Cemre Erkul, Carutasu, Sylla, Akimova

FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Castillo (L), Hande Baladın, Orro, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Vargas, Jack-Kısal

SETLER: 22-25, 18-25, 18-25

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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