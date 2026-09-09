Vodafone’dan mağaza çalışanlarının gelişimine yönelik yeni program

Vodafone, ekosistemindeki çalışanların memnuniyetine yönelik yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Mağaza çalışanları için hayata geçirilen ve sektörde bir ilk olan 'Teknoloji ve Satış Akademisi' programıyla, hem yeni hem de kıdemli mağaza çalışanlarına eğitim, sertifikasyon ve ödüllendirme odaklı pek çok imkan sunulacak. Programdan toplam 3 bin 500 kişinin yararlanması hedefleniyor.

Vodafone, ekosistemindeki çalışanların gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. "Vodafone'da daha iyi bir gelecek için dahası var" anlayışıyla hayata geçirilen ve toplam 3 bin 500 kişinin yararlanacağı 'Teknoloji ve Satış Akademisi' programı, mağaza çalışanlarının işe başladıkları ilk günden kariyer yolculuklarının farklı aşamalarına kadar uzanan bütünsel bir gelişim deneyimi sunuyor.

Karşılama kiti ve uyum programlarıyla başlayan bu yolculuk, yüz yüze eğitimler, sertifikalar, ödüllendirme uygulamaları ve uzmanlık rozetleriyle devam ediyor. Mağaza çalışanları ilgi duydukları alanlarda derinleşerek yetkinliklerini geliştirirken, üniversite işbirlikleriyle hayata geçirilen eğitim ve sertifikasyon programlarıyla gelişimlerini daha ileri seviyeye taşıma fırsatı buluyor. Programla, operatörün perakende kanalındaki mağaza çalışanlarının deneyiminin güçlendirilmesi, çalışan bağlılığının artırılması ve müşterilere daha kaliteli hizmet sunabilecek daha donanımlı ekiplerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda mağaza çalışanlarının gelişim yolculuğu daha görünür hale getirilirken, uzmanlaşma teşvik edilecek, başarı ödüllendirilecek ve kariyer gelişimi daha güçlü desteklenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

"Şirket olarak, perakende kanalındaki mağaza çalışanlarının beklentilerini anlamaya ve onlar için daha iyi bir çalışan deneyimi sunmaya önem veriyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, bu yıl 10. yılını kutlayan Diamond Sadakat Programımızdan, kıdem programımız VodaFON'a, fatura desteğinden online doktor danışmanlığına, mağaza operasyonlarını kolaylaştıran dijital çözümlerden tablet uygulamalarımıza kadar birçok yatırım ve geliştirmeyi hayata geçirdik. Şimdi de 'Vodafone'da daha iyi bir gelecek için dahası var' diyerek yeni bir program başlattık. 'Teknoloji ve Satış Akademisi' ile, ekosistemimize yeni katılan mağaza çalışanları için hazırladığımız ilk gün deneyiminden, kariyerinin ileri aşamalarındaki mağaza çalışanları için oluşturduğumuz uzmanlık ve sertifikasyon fırsatlarına kadar uzanan bütünsel bir yapı kuruyoruz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu:

"Yeni programımız 'Teknoloji ve Satış Akademisi' ile amacımız, memnuniyet öncülerimize yalnızca eğitim sunmak değil; bu değişimin merkezinde yer alan mağaza çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak, her birinin potansiyelini ortaya çıkarabileceği, uzmanlaşabileceği ve kariyerinde yeni fırsatlara ulaşabileceği güçlü bir gelişim ekosistemi oluşturmak. Bu akademiyle öğrenmeye, gelişime ve kariyer yolculuğuna bakış açımızın yeni dönemini başlatıyoruz. 'Teknoloji ve Satış Akademisi', mağaza çalışanlarının işe başladıkları ilk günden itibaren gelişimini destekleyen, başarılarını görünür kılan, uzmanlığını güçlendiren, sertifikalarla yetkinliklerini belgeleyen ve kariyer yolculuğunda onlara yeni fırsatlar oluşturan uçtan uca bir gelişim ekosistemi. Şirket olarak, paydaş ekosistemimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Mağaza çalışanlarına kapsamlı gelişim yolculuğu

Yapılan açıklamaya göre, operatörün yeni 'Teknoloji ve Satış Akademisi' programı kapsamında, mağaza çalışanları işe başladıklarında bir karşılama kitiyle karşılanacak. Gelişim programlarını başarıyla tamamlayanlara Hoş Geldin Sertifikası sunulacak ve ilk 3 ayın sonunda başarıları özel bir ödülle kutlanacak.

Mağaza çalışanlarına ayrıca Teknoloji, Müşteri Deneyimi, Satışta Mükemmellik, Liderlik, Profesyonel Gelişim ve Yetkinlik alanlarında yapılandırılmış yaklaşık 35 saatlik 75 farklı eğitim programından yararlanma imkanı sunulacak. Bu sayede herkes kendi gelişim hedeflerine uygun rotayı izleyebilecek.

Mağaza çalışanları, sahada gösterdiği emeğin, tamamladığı eğitimlerin ve kazandığı uzmanlığın bir göstergesi olarak rozet de kazanacak. Ayrıca, Gönüllü İç Eğitmen Programı ile mağaza çalışanları bilgi ve deneyimlerini ekip arkadaşlarıyla paylaşabilecek; liderlik, sunum ve koçluk gibi yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Son olarak operatör, mağaza çalışanlarının gelişim yolculuğunu ulusal ve uluslararası ölçekte yetkinliklerle desteklemek amacıyla onları iş ve akademi dünyasının önde gelen kurumlarıyla da buluşturacak. Bu kurumlarla yapılacak stratejik işbirlikleri sayesinde mağaza çalışanları farklı konularda eğitim ve sertifikasyon programlarına dahil olabilecek. Böylece çalışanlar, Vodafone'daki gelişim yolculuklarını kariyerlerinin her aşamasında destekleyen güçlü bir öğrenme ve uzmanlaşma ekosisteminin parçası olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı