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Vodafone Sultanlar Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren ve tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek Aras Kargo, kupada finalleri görmeyi hedefliyor.

İzmir'de 2023 yılında kurulan Aras Kargo Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, aynı yıl Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Kulüp tarihindeki ilk sezonu 2023-24'te final etabına yükselen Aras Kargo, 2024-25 sezonunda Sultanlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu ilk 6'da tamamlayarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan İzmir ekibi, 17 yıl sonra voleybolda Avrupa kupalarına katılan ilk İzmir takımı oldu.

Aras Kargo, kupadaki ilk maçında 25 Kasım'da Yunanistan'ın ZAON Kifissia takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir temsilcisi, rakibini 2 Aralık'ta sahasında konuk edecek.

"Kötü bir kura çekmedik"

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, AA muhabirine, ligde bu sezon rehavete kapılan takımların kaybedeceğini söyledi.

Takımının fiziksel kapasitesini yükselttiğini aktaran Doğancı, Avrupa'da ilk defa mücadele edeceklerine değinerek şöyle devam etti:

"Challenge Kupası'nda kötü bir kura çekmedik. Konsantrasyonumuzu orada da korursak ilerleyebileceğimiz bir kupa. Atina temsilcisiyle oynayacağız, normal şartlarda biz daha kalibreli bir takımız. Çok farklı salonları var atmosfer olarak. O bizi etkiler mi, etkilemez mi? Erken gideceğiz, oraya adapte olmaya çalışacağız. Bu turu atlamamız gerekiyor. Avrupa kupalarında ilerlemek istiyoruz. Orada İzmirlileri gururlandırmak istiyoruz. Aslında sezonda bizim adımıza ligden daha önemli bölüm Avrupa kupasında ilerlemek."

Doğancı, kupada ilerlemenin kolay olmayacağını bildiklerini anlatarak, "Hedefimiz öyle '1-2 tur atlayalım' değil. Yarı final, final görmek istiyoruz." diye konuştu.

"Final görmek istiyoruz"

Takım kaptanı Hazal Selin Uygur da Avrupa kupasında mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

İzmir'i Avrupa'ya taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Uygur, "Biz final görmek istiyoruz. Sonra da kupayı getirip, evimize koyalım istiyoruz. Her zaman belirleyici olan bizim nasıl oynadığımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA