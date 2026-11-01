Göztepe Yuppo, Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi

Göztepe Yuppo, Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede setler 20-25, 25-22, 25-23 ve 25-21 sonuçlandı; karşılaşma 127 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Göztepe Yuppo: Latham, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Aybüke Özel, Burçin Eflin Toraman)
Kuzeyboru: Szczurowska, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık, Gamze Kılıç, Dumancic, Czyrnianska (Ayçin Akyol, Buse Kayacan Sonsırma, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-21
Süre: 127 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA