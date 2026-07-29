Vodafone Türkiye 2026-27 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

• Mobil abone sayısı 25,4 milyon

• Sabit genişbant abonesi 1,3 milyon

• 17 milyon dijital müşteri

• 38,2 milyar TL* servis geliri

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 32,3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı bu çeyrek özelinde 88 bin artarak 21,8 milyona yükselirken, toplam bazının %85,8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon olarak gerçekleşti.

17 milyon dijital müşteri

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyonu aştı. 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 1.650 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 10.44 milyona ulaştı.

TOBi’ye gelen başvuruların %92’si ilk temasta çözüldü

Vodafone’un 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, ilk çeyrekte aylık ortalama 6 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve 46 milyon kez konuşma başlattı. Temel müşteri süreç ve talepleri kapsamında TOBi’ye gelen başvuruların %92’si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu. TOBİ, artan kullanımı ve kolay çözüm önerileri ile müşterilerin temel konularını hızlıca çözebilirken, müşteri temsilcilerinin de uzmanlık gerektiren diğer taleplere odaklanmasını sağladı. Müşterilerin TOBi Voice platformu üzerinden hizmet alma ve işlemlerini Sesli Yanıt Sistemi aracılığıyla gerçekleştirme oranı %57’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2026-27 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Vodafone olarak, 20 yıldır, sorumlu ve şeffaf yönetişim anlayışımızla ve ‘daha iyi bir gelecek için teknoloji’ vizyonumuzla ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 500 milyar TL’yi aştı. Bu yatırımlar, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenin bir yansıması. Bu doğrultuda değer yaratmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 38.2 milyar TL* olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”