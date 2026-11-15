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Galatasaray Daikin, 9. haftada deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 yendi. Setler 25-22, 22-25, 18-25 ve 24-26 olarak sonuçlandı; Galatasaray Daikin bu maçla ligde galibiyet aldı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Engin Duman

Göztepe Yuppo: Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova, Nur Sevil Gökbudak, Zhuang (Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman, Vaganova)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Carutasu, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Merve Tanyel, Sylla, Gizem Çerağ Düzeltir)

Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 24-26

Süre: 129 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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