Voleybol: Haftanın programıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta maçları oyanancak
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
16.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray Madeş Mobilya (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şahinbey)
16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Akedaş Onikişubat Belediyespor (Sultanbeyli Belediyesi)
18.00 Altekma-Sungurlu Belediyespor (TVF Atatürk)
19.00 Fenerbahçe Medicana- Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
22 Kasım Pazar:
14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Kuzeyboru (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
22 Kasım Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Zerenspor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Göztepe Yuppo (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 İlbank-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)
Not: Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'teki Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana maçı ertelendi.