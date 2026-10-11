Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi

Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele 25-22, 18-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 120 dakika sürdü.
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Berrak Deniz Kakaşçı, Kocic)
Türk Hava Yolları : Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Bahar Akbay)
Setler: 25-22, 18-25, 18-25, 20-25
Süre: 120 dakika (30, 30, 26, 34)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.