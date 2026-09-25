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A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri de gündemin üst sıralarına yerleşti. "ATV kaçıncı kanalda, ATV Digitürk, D Smart, Tivibu, Vodafone TV, TV Plus kaçıncı kanalda?" soruları, maç saati yaklaşırken arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Dijital platformlarda ve uydu yayınlarında ATV'yi hangi kanal numarasından izleyebileceğinize dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

ATV KAÇINCI KANALDA, ATV DİGİTÜRK, D SMART, TİVİBU, VODAFONE TV, TV PLUS KAÇINCI KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş ATV'nin kanal numaraları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Uydu, dijital platform ve IPTV hizmetleri üzerinden maçı takip etmek isteyen izleyiciler, ATV'ye hangi numaradan ulaşabileceklerini merak ediyor. İşte ATV'nin tüm platformlardaki kanal numaraları ve frekans bilgileri.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV, Turkuvaz Medya Grubu'na ait şifresiz yayın yapan ulusal bir televizyon kanalı. Kanal numarası kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. Uydu alıcısı kullanan izleyiciler ise kanalı, cihazlarındaki kanal listesine göre farklı sıralarda bulabiliyor.

ATV DİGİTÜRK KAÇINCI KANALDA?

ATV, Digitürk platformunda 25. kanalda yayın yapıyor. Digitürk aboneleri kumandalarından 25 numarayı tuşlayarak ATV'nin canlı yayınına ulaşabiliyor.

ATV D SMART KAÇINCI KANALDA?

D Smart kullanıcıları ATV'yi 25. kanaldan HD kalitesinde izleyebiliyor.

ATV TİVİBU KAÇINCI KANALDA?

Tivibu platformunda ATV, 24. kanalda yer alıyor.

ATV TV PLUS KAÇINCI KANALDA?

Turkcell TV Plus kullanıcıları ATV'ye 24. kanaldan ulaşabiliyor.

ATV VODAFONE TV KAÇINCI KANALDA?

Vodafone TV kullanıcıları, ATV'yi platformun ulusal kanallar bölümünde bulabiliyor. Kanal sıralaması zaman zaman güncellendiğinden, Vodafone TV abonelerinin kanal numarasını cihazlarındaki güncel kanal listesinden kontrol etmeleri öneriliyor.

ATV KABLO TV KAÇINCI KANALDA?

Türksat Kablo TV aboneleri ATV'yi 23. kanalda izleyebiliyor.

ATV PLATFORM KANAL NUMARALARI

ATV'nin platformlara göre kanal numaraları şöyle:

Digitürk: 25. kanal

D Smart: 25. kanal

Tivibu: 24. kanal

TV Plus: 24. kanal

Kablo TV: 23. kanal

Vodafone TV: Güncel kanal listesinden kontrol edilebilir

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu alıcısı kullanan izleyiciler, ATV'yi Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak izleyebiliyor. Kanalın frekansı 12053, sembol oranı ise 27500 olarak kullanılıyor. Kanal listesinde ATV'yi bulamayan izleyicilerin uydu alıcılarında otomatik kanal araması yapmaları veya frekans bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekiyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ATV'DE

A Milli Takım ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak. Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk resmi maçı olacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.