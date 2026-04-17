Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. İkinci maç 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Özge Nur Çetiner, Perez, Defne Başyolcu)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 21-25

Süre: 112 dakika

Seride iki galibiyete ulaşan takım ligi 5'inci sırada bitirecek.

Etabın ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
