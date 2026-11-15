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İlbank, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yenerek galip geldi. Karşılaşma 148 dakika sürdü; setler 27-29, 25-16, 23-25, 25-21 ve 11-15 sonuçlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sefa Tarun

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Nazlıcan Zengin)

İlbank: Lozo, Fatma Beyaz, Smarzek, İdil Naz Kanbur, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards)

Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-21, 11-15

Süre: 148 dakika (31, 27, 37, 32, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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