Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı

Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yenerek ligde 2. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 156 dakika süren mücadelede 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ligdeki 2. galibiyetini alırken başkent ekibi 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Gürhan Gül, İlknur Çakar
Zerenspor: Hilal Kocakara, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Merve Biçer, Seher Aksoy, Aslıhan Kılıç)
Beşiktaş : Buket Gülubay, Knollema, Merve Atlier, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk)
Setler: 23-25, 28-26, 25-22, 24-26, 8-15
Süre: 156 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş ligdeki 2. galibiyetini alırken başkent ekibi, 4. mağlubiyetini yaşadı.