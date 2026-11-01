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Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı

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Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 156 dakika süren mücadelede 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ligdeki 2. galibiyetini alırken başkent ekibi 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gürhan Gül, İlknur Çakar

Zerenspor: Hilal Kocakara, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Merve Biçer, Seher Aksoy, Aslıhan Kılıç)

Beşiktaş : Buket Gülubay, Knollema, Merve Atlier, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk)

Setler: 23-25, 28-26, 25-22, 24-26, 8-15

Süre: 156 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş ligdeki 2. galibiyetini alırken başkent ekibi, 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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