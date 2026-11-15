Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi

Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Setleri 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25 sonuçlanan maçta THY, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Vanjak, Nisan Barut, Gizem Mısra Aşçı (Işıl Öz, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)
Türk Hava Yolları : Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Büşra Güneş, Milenkovic, Bahar Akbay)
Setler: 14-25, 17-25, 25-20, 21-25
Süre: 129 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.