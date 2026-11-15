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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zerenspor'u 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Eczacıbaşı ligde 7. galibiyetini alırken Zerenspor 7. kez mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar

Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Seher Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Özlem Alkan, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Pipunyrova)

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Uzelac, Ezel Balık, Antropova, Ishikawa, Aslı Kalaç, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt)

Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 16-25

Süre: 100 dakika (21, 26, 30, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Başkent ekibi ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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