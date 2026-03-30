Zeren Spor'un Rus voleybolcusu Lazareva'nın "sayı kraliçeliği" mutluluğu

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Rus pasör çaprazı Anna Lazareva, Vodafone Sultanlar Ligi'nde en skorer oyuncu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Lazareva, takımının çeyrek final başarısını değerlendirirken, daha iyi sonuçlar için sürekli gelişim vurgusu yaptı.

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Rus pasör çaprazı Anna Lazareva, Vodafone Sultanlar Ligi'nde "sayı kraliçesi" olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkent ekibinin Rus voleybolcusu Anna Lazareva, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin normal sezonunda 506 sayı üreterek en skorer ismi olan ve smaçlardan 458 sayı kaydederek zirvede yer alan Lazareva, kişisel düzeyde böyle bir performansa sahip olmanın kolay olmadığını belirterek, "Bu tür bir kişisel performansa sahip olmak ve bunu başarmak gerçekten güzel. Ancak takımım olmadan bu noktada olamazdım. Etrafımda çok çalışan böyle oyuncularla birlikte olduğum için gerçekten minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Çeyrek final, takımımız için yeterli değil"

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımını tebrik eden 29 yaşındaki pasör çaprazı, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunun altını çizerek, "Turu geçememiş olsak bile Şampiyonlar Ligi'nin son sezonlardaki şampiyonu Imoco Volley'e karşı oynamak, onlarla rekabet etmek benim için inanılmazdı. Yine de bu takımımız için yeterli değil. Eğer bu seviyede kendimizi göstermeye devam edersek gelişebilir ve daha iyi olabiliriz." diye konuştu.

Lazareva, Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirmelerinin takımının seviyesini gösterdiğini vurgulayarak, "Takımımın bu kadar iyi bir sonuç göstermesinden dolayı gerçekten çok mutluyum. Burada duramayız çünkü artık her şeyin sıfırdan başladığını söyleyebiliriz. Ligi üçüncü sırada bitirmiş olsak bile şu an bunun bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus oyuncuların seviyesini göstermek iyi olacak"

Rusya Milli Takımı'nın uluslararası organizasyonlara geri dönme ihtimaliyle ilgili de konuşan Lazareva, şunları kaydetti:

"Rusya Milli Takımı uluslararası arenaya çıkabilirse Rus oyuncuların seviyesini göstermek iyi olacaktır. Oynayıp oynamayacağıma karar vermek bana bağlı değil ama uluslararası maçlarda kendimi göstermek için odaklanmak ve daha fazla çalışmak bana bağlı."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
