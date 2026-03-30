Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, play-off serisi ilk maçını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında V.Bank'a 3-0 mağlup oldu. Maçta setler 18-25, 19-25 ve 20-25 sonuçlandı. İkinci karşılaşma 2 Nisan'da olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçında evinde V.Bank ile karşılaştı. Rakibine 18-25, 19-25 ve 20-25'lik skorlarla mağlup olan turuncu-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Sultanlar Ligi play-off ikinci karşılaşması 2 Nisan Perşembe günü oynanacak. Seride 2 galibiyet alan taraf final biletini kazanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Meliha, Smrek, Boden, Maglio

V.Bank: Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Derya, Ayça (L), Aylin (L), Dangubic, Cazaute

Setler: 18-25, 19-25, 20-25

Süre: 83 dakika (27, 25, 31) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

