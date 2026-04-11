Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'u 26-24, 22-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve ligi 3. sırada tamamladı. Eczacıbaşı, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Zeren Spor: Beyza, Marinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Özlem (L), Ceren (L), Şeyma, Kübra, Gatina

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Aybüke (L), Meliha, Smrek, Boden

Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25

Süre: 113 dakika (30, 30, 29, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
