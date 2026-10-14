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İstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi

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İstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı İstanbul'da yağan yoğun yağmur nedeniyle ertelendi.

İstanbul'da yağan yoğun yağmur şehir hayatını felç ederken, bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçını da etkiledi.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI İPTAL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı, İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi.

''İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR''

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Hava şartları nedeniyle Göztepe Yuppo maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır." denildi.

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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