Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Setler 20-25, 35-33, 19-25 ve 17-25 sonuçlandı; mücadele 116 dakika sürdü.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Özmen, Adem Türkmen

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

Vakıfbank: Deniz Uyanık, Cazaute, Naz Aydemir Akyol, Zehra Güneş, İvanoviç, Brancuska (Aylin Acar Sarıoğlu Acar, Cansu Özbay, Boskoviç)

Setler: 20-25, 35-33, 19-25, 17-25

Süre: 116 dakika (25, 39, 28, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi ortaya çıktı! Herkes onu konuşuyor

Ünlü oyuncu sır gibi sakladığı eşiyle görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi
Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

İki ele sığmayan dev hasat! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Polise 'çakal' demek hakaret sayılmadı

Polise "çakal" dedi! Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı