Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. ve son maçı 19 Nisan'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Yaasmen, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın, Aslı Kalaç)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Dangubic)
Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11
Süre: 132 dakika (31, 26, 31, 27, 17)
Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin 5. ve son müsabakası, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.