Afyon Belediye Yüntaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. Setleri 25-16, 25-21 ve 25-23 kazanan Afyon Belediye Yüntaş, ligdeki 10. hafta mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Koray Yılmazgil, Zafer Özmen
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Berrak Deniz Kakaşçı, Buket Yılmaz, Alonzo)
Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Selvi Nur Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Latham, Sude Benli, Vaganova, Astashina, Burçin Eflin Toraman)
Setler: 25-16, 25-21, 25-23
Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi.