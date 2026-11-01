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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi. Karşılaşma 139 dakika sürerken setler 25-20, 25-21, 22-25, 24-26 ve 10-15 sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Ramos)

Aras Kargo: Lila Şengün, Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, May, Defne Başyolcu)

Setler: 25-20, 25-21, 22-25, 24-26, 10-15

Süre: 139 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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