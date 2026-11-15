Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenip 3. galibiyetini aldı

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenip 3. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki 3. galibiyetini alırken Afyonkarahisar temsilcisi 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Abderrahim, Artyshuk)
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Aylin Toktamış, Kocic, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Alonzo, Zeynep Sena Güleryüz, Buket Yılmaz)
Setler: 25-17, 25-17, 25-18
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 7. mağlubiyetini yaşadı.