Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında V. Bank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek, seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. V. Bank ise diğer setleri 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla seride 3-2 üstünlük kuran V. Bank üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da izledi. - İSTANBUL

