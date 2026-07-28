Vodafone Türkiye ilk çeyrekte 38,2 milyar lira servis geliri elde etti

Vodafone Türkiye'nin 2026-2027 mali yılına ait ilk çeyrek servis gelirleri 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan 2026-2027 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı söz konusu dönemde 25,4 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 32,3 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin faturalı abone sayısı 88 bin artarak 21,8 milyona yükseldi. Böylece faturalı aboneler, toplam müşteri bazının yüzde 85,8'ini oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı ise 1,3 milyon oldu.

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyona ulaştı. Mali yılın ilk çeyreğinde müşterilerin toplam mobil data kullanımı 1650 petabayt olarak kaydedildi. Mobil finans çözümü Vodafone Pay'i kullananların sayısı ise 10,44 milyona yükseldi.

Yaklaşık bin farklı işlem yapabilen yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi, ilk çeyrekte aylık ortalama 6 milyon müşteriyle etkileşime geçerek 46 milyon kez konuşma başlattı.

Temel müşteri süreç ve talepleri kapsamında TOBi'ye gelen başvuruların yüzde 92'si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu. TOBi, artan kullanımı ve sunduğu çözüm önerileriyle müşterilerin temel konularını çözerken, müşteri temsilcilerinin de uzmanlık gerektiren diğer taleplere odaklanmasını sağladı. Müşterilerin TOBi Voice platformu üzerinden hizmet alma ve işlemlerini Sesli Yanıt Sistemi aracılığıyla gerçekleştirme oranı ise yüzde 57'ye yükseldi.

"Yatırımlar ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 20 yıldır sorumlu ve şeffaf yönetişim anlayışlarıyla ve "daha iyi bir gelecek için teknoloji" vizyonlarıyla Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını ve oynamaya devam ettiklerini belirtti.

Bugüne kadar yaptıkları toplam yatırımın reel değerinin 500 milyar lirayı aştığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenin bir yansıması. Bu doğrultuda değer yaratmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA