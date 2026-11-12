Zerenspor, Belçika Kadın Milli Takımı'nda görevli Alper Hamurcu'yu başantrenör yaptı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, başantrenörlüğe Alper Hamurcu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Zerenspor Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Alper Hamurcu getirilmiştir. Kariyerinde CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşayan, geçmiş dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımımızda da görev alan başarılı çalıştırıcı, halihazırda Belçika Kadın Milli Takımı'ndaki görevini de sürdürmektedir. Hamurcu, bilgi birikimini ve tecrübesini bundan böyle kulübümüzün hedefleri için sahaya yansıtacak. Alper Hamurcu'ya ailemize hoş geldin diyor, sezonun geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Nilüfer Belediyespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Hamurcu, Belçika Kadın Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA