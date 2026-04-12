Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı son maçında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Orvosova, Edwards, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar, Orvosova)

Aras Kargo: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)

Setler: 17-25, 17-25, 19-25

Süre: 83 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı son maçında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
