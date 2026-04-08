Eczacıbaşı Dynavit seride 1-0 öne geçti
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 11 Nisan'da Ankara'da Saat 13.00'de oynanacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Stysiak, Rettke, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Aybüke (L), Boden, Dilay, Smrek, Maglio, Meliha, Bengisu
Zeren Spor: Lazareva, Uzelac, Kübra, Beyza, Saliha, Janset, Özlem (L), Ceren (L), Malinov, Eylül
Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19
Süre: 121 dakika - İSTANBUL