Eczacıbaşı Dynavit seride 1-0 öne geçti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 11 Nisan'da Ankara'da oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 11 Nisan'da Ankara'da Saat 13.00'de oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Stysiak, Rettke, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Aybüke (L), Boden, Dilay, Smrek, Maglio, Meliha, Bengisu

Zeren Spor: Lazareva, Uzelac, Kübra, Beyza, Saliha, Janset, Özlem (L), Ceren (L), Malinov, Eylül

Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19

Süre: 121 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
