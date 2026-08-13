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Voleybol Ligleri Fikstürü Çekildi

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Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi için yeni sezon fikstür çekimi yapıldı. Sultanlar Ligi 4 Ekim'de, Efeler Ligi ise 17 Ekim'de başlayacak. TVF Başkanı Üstündağ, tüm takımlara başarılar diledi.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.

Fişekhane'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın başarısında kulüplerin en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın büyük katkısı var. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, fair play ölçüleri içinde güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Vodafone Sultanlar Ligi 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 13 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 20 Aralık Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 20 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 10 Ocak 2027'de oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlayaca. Normal sezon 4 Nisan Pazar günü sona erecek. Ligde play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.

Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Kuzeyboru-Afyon Belediye Yüntaş

Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin

VakıfBank-Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Peron

İlbank-Göztepe

Aras Kargo-Zerenspor

SMS Grup Efeler Ligi

Altekma- Spor Toto

Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart

Halkbank-Galatasaray

İstanbul Gençlik-Gaziantep Gençlikspor

Akedaş Onikişubat Belediyespor-Gebze Belediyespor

Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor

Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA
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