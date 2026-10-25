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Sultanlar Ligi'nde Zerenspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Zerenspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. 144 dakika süren mücadelede setler 23-25, 25-18, 23-25, 25-18 ve 11-15 sonuçlandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Nisan Barut, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude HacıMustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)

Zerenspor: Fatma Şekerci, Dodson, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti (Ceren Önal, Merve Biçer, Hilal Kocakara)

Setler: 23-25, 25-18, 23-25, 25-18, 11-15

Süre: 144 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Zerenspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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