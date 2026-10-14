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Sultanlar Ligi 3. haftada Aras Kargo, 2-0 geriden gelip Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

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Sultanlar Ligi 3. haftada Aras Kargo, 2-0 geriden gelip Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta oynanan maçlarla tamamlandı; haftanın öne çıkan mücadelesinde Aras Kargo, 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Medicana-Göztepe maçı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Aras Kargo, 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Kuzeyboru: 3 - Türk Hava Yolları: 1 (18-25, 25-19, 25-20, 25-22)

Aras Kargo: 3 - Galatasaray Daikin: 2 (22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9)

Nilüfer Bld. Eker: 3 - Afyon Bld. Yüntaş: 0 (25-20, 25-20, 25-14)

İlbank: 0 - Eczacıbaşı Peron İstanbul: 3 (23-25, 17-25, 14-25)

V. Bank: 3 - Zeren Spor: 0 (25-23, 25-19, 27-25)

Manisa B.Şehir Bld.: 1 - Beşiktaş: 3 (26-24, 15-25, 22-25, 22-25)

Fenerbahçe Medicana - Göztepe maçı ertelendi

Öte yandan haftanın programında yer alan Fenerbahçe Medicana - Göztepe karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Müsabakanın oynanacağı yeni tarihin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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