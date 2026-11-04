Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Beşiktaş deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı setleri 25-15, 25-16 ve 25-16 kazandı; mücadele 79 dakika sürdü.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş deplasmanından 25-15, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı
Beşiktaş: Knollema, Merve, Ndiaye, Shemanova, Emine, Buket, Simay (L), Burcu, Abderrahim, Artyshuk, Evans
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Yaprak, Rettke, Ishikawa
Setler: (15-25, 16-25, 16-25)
Süre: 79 dakika (25, 24, 30)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı