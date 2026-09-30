7 İlde 5 Bin Çocuğa Güvenli Dijital Yaşam Eğitimi

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vakıf, “Dijital Dostum” adıyla yeni bir dijital eğitim projesi başlattı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen yeni proje kapsamında 8-9 yaş ilkokul ve 10-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojileri daha güvenli, bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla eğitimler verilecek. Projenin okul uygulamaları, gerekli eğitimlerden geçen Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek. Bu gençler, çocuklarla etkileşimli atölyeler gerçekleştirerek proje içeriklerinin çocuklara ulaştırılmasında aktif rol üstlenecek. Dijital Dostum projesinin ilk yılında 7 ilde 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Proje, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Her 4 çocuk ve gençten sadece 1’inin dijital yaşam kalitesi durumu iyi

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Araştırmalar günümüzde çocuk ve gençlerin benzeri görülmemiş bir bağlantı çağında büyüdüğünü ama aynı zamanda benzeri görülmemiş dijital risk ve etkilerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Global Vodafone Vakfı’nın Save The Children işbirliği ile 9 Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmaya göre her 4 çocuk ve gençten sadece biri dijital yaşam kalitesini iyi olarak değerlendirirken, her 4 çocuktan 3’ü uyku bozuklukları, yüksek stres seviyeleri veya çevrim içi ve çevrim dışı yaşamları arasında denge kurma zorluklarıyla mücadele ediyor. Dijital okur-yazarlığı güçlendirmek ve dijital dengeyi kolaylaştıracak kalıcı önlemler almak, dijital yaşam kalitesini artırmak açısından önem taşıyor. Bu konuda alınabilecek önlemlerden biri de dijital yaşam kalitesinin eğitime entegre edilmesi.

Dijital Dostum projesini Vodafone Grup Vakfı’nın SkillsuploadJr. programı kapsamında tam da bu noktadan hareketle hayata geçirdik. Projemizin temel hedefleri arasında çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri erken yaşta tanımaları, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmayı öğrenmeleri, kişisel sınırlarını ve başkalarının haklarını gözetmeleri ve teknolojinin günlük yaşamları üzerindeki etkisini sağlıklı şekilde yönetebilmeleri yer alıyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek etkileşimli okul uygulamalarıyla çocukların yalnızca bilgi edinmelerini değil; düşünmelerini, deneyimlemelerini, soru sormalarını ve günlük yaşamlarında kullanabilecekleri güvenli dijital davranışlar geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hedefimiz, bir yılda 5 bin öğrenciye ulaşmak. Bu anlamlı projede bizimle el ele veren Toplum Gönüllüleri Vakfı’na ve proje elçimiz Prof. Dr. Yavuz Samur’a teşekkür ederiz.”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, şöyle konuştu:

“Çocukların dijital dünyada güvenli, bilinçli ve dengeli bir ilişki kurabilmeleri için bilgi kadar, bu bilgiyi günlük yaşamlarında kullanabilecekleri becerileri geliştirmeleri de önemli. Dijital Dostum projesinde çocukların aktif katılımını esas alan, onların kendi deneyimleri üzerinden düşünmelerine ve soru sormalarına alan açan bir öğrenme yaklaşımı benimsiyoruz. Bu yaklaşımın önemli bir parçasını ise Toplum Gönüllüsü gençler oluşturuyor. Gerekli eğitimlerden geçen gençlerimiz, okul uygulamalarında çocukların öğrenme süreçlerine kolaylaştırıcı olarak eşlik edecek ve akran öğrenmesini destekleyecek. Böylece çocukların dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli davranışlar geliştirmelerine katkı sunarken, gençlerimizin de toplumsal fayda üretme ve kolaylaştırıcılık becerilerini güçlendirmelerini sağlayacağız. Projenin farklı şehir ve okullarda uygulanabilecek, sahadan elde edilen deneyimlerle gelişebilecek ve gençlerin aktif katkısıyla sürdürülebilecek bir model oluşturmasını hedefliyoruz.”

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ise şunları kaydetti:

“Çocuklarımız dikkat ekonomisinin kurallarıyla işleyen devasa bir dijital evrenin merkezinde büyüyorlar. Dijital platformların mimarisi, kullanıcıyı ekranda daha uzun süre tutmak üzerine kurgulanmış durumda. Çocuklarımızın bu dijital kurgular karşısında savunmasız kalmaması için onlara dijital yaşam kalitesi kavramını, dijital okuryazarlığı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını çok erken yaşlardan itibaren kazandırmalıyız. Çocuklarımıza yalnızca neyi yapmamaları gerektiğini dikte etmek yerine teknolojiyi nasıl bilinçli, dengeli ve kendi kişisel sınırlarını koruyarak kullanabileceklerini deneyimleterek göstermeliyiz. Dijital Dostum projesi tam da bu hayati pedagojik ihtiyaca cevap veren, çocukların dijital dünyadaki varoluşlarını oyun temelli öğrenme yaklaşımları, etkileşimli senaryolar ve akran dayanışması ile güçlendirmeyi hedefleyen vizyoner bir adım. Bu proje sayesinde çocuklar karşılarına çıkan şüpheli bir içeriği eleştirel bir süzgeçten geçirmeyi, siber zorbalıkla başa çıkma stratejilerini ve ekran karşısında geçirdikleri süre ile fiziksel dünyadaki sorumlulukları arasında o hassas dengeyi kurmayı öğrenecekler. Eğitimlerin didaktik bir formattan ziyade aktif katılıma dayalı olması, çocukların dijital ayak izlerinin farkına varmalarını ve siber dünyada karşılaştıkları riskleri kendi iradeleriyle yönetebilmelerini sağlayacak.”

Çocukların dijital yolculuklarına eşlik edilecek

Dijital Dostum projesiyle çocukların dijital dünyada kendilerini koruyabilecekleri, doğru kararlar verebilecekleri ve teknolojiyi hayatlarının dengeli bir parçası haline getirebilecekleri becerileri geliştirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları; kişisel bilgilerinin ve mahremiyetlerinin nasıl korunacağını öğrenmeleri; dijital ortamda kendi sınırlarını ve başkalarının sınırlarını gözetmeleri; siber zorbalık gibi riskli davranışları fark etmeleri; şüpheli içerik, mesaj ve bağlantılar karşısında güvenli davranışlar geliştirmeleri; dijital içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri; ekran kullanımı ile uyku, hareket, sorumluluklar ve sosyal yaşam arasında denge kurmaları ve ihtiyaç duyduklarında güvenilir yetişkinlerden destek istemeleri konularında çocuklar desteklenecek.

Eğitimler 6 saatlik 3 modülden oluşacak

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için uygulanacak programların her biri toplam 6 saatlik 3 modülden oluşacak. İlkokul programı için belirlenen modüller “Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım”, “Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim”, “Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim” başlıklarından; ortaokul programı için belirlenen modüller ise “Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim”, “Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık” ve “Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler” başlıklarından oluşacak. Tüm uygulamalar, okullarda yüz yüze ve etkileşimli atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek. Çocukların yalnızca dinlediği bir eğitim modeli yerine aktif olarak katıldığı, düşündüğü, soru sorduğu ve kendi deneyimlerinden yola çıktığı bir öğrenme yaklaşımı benimsenecek. Atölyelerde oyunlaştırma, grup çalışmaları, senaryo tartışmaları, rol oynama, uygulama temelli etkinlikler kullanılacak.

105 Toplum Gönüllüsü görev alacak

Proje kapsamında Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da 105 Toplum Gönüllüsü gencin katkısıyla gerçekleştirilecek ilkokul ve ortaokul uygulamalarıyla ise 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında yürütülecek akran öğrenmesi yaklaşımı sayesinde farklı şehir ve okullarda uygulanabilecek, yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir bir yapı sunmaktadır.