Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Ev sahibi VakıfBank, mücadeleden 3-0 galip ayrılırken karşılaşmaya Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'ın yaşadığı talihsiz anlar damga vurdu.

YÜZÜNE GELEN TOPLA YERE YIĞILDI

Karşılaşma sırasında yüzüne sert bir top isabet eden İlkin Aydın, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. Acı içinde kalan milli voleybolcu, bir süre gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları, yaşanan pozisyonun ardından İlkin Aydın'ın yanına giderek genç oyuncuya destek verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNA DEVAM ETTİ

Yaşadığı acıya rağmen mücadeleyi bırakmayan İlkin Aydın, takım arkadaşlarının desteğinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. Milli voleybolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı anlar karşılaşmanın en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

VAKIFBANK 5'TE 5 YAPTI

Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürerek 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Haberler.com