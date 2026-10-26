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Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

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Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank'a 3-0 mağlup olan Galatasaray Daikin'de kaptan İlkin Aydın, yüzüne gelen sert topun ardından yere yığıldı. Büyük acı yaşayan milli voleybolcu, gözyaşlarına hakim olamazken takım arkadaşlarının desteğiyle yeniden oyuna döndü.

  • Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, maç sırasında yüzüne isabet eden top nedeniyle yere yığıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
  • VakıfBank ligde 5'te 5 yaparken Galatasaray üçüncü mağlubiyetini aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Ev sahibi VakıfBank, mücadeleden 3-0 galip ayrılırken karşılaşmaya Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'ın yaşadığı talihsiz anlar damga vurdu.

YÜZÜNE GELEN TOPLA YERE YIĞILDI

Karşılaşma sırasında yüzüne sert bir top isabet eden İlkin Aydın, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. Acı içinde kalan milli voleybolcu, bir süre gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları, yaşanan pozisyonun ardından İlkin Aydın'ın yanına giderek genç oyuncuya destek verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNA DEVAM ETTİ

Yaşadığı acıya rağmen mücadeleyi bırakmayan İlkin Aydın, takım arkadaşlarının desteğinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. Milli voleybolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı anlar karşılaşmanın en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

VAKIFBANK 5'TE 5 YAPTI

Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, Sultanlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürerek 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Haberler.com
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