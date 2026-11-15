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Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i Sultanlar Ligi'nde 3-0 yendi

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Fenerbahçe Medicana, Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi 9. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 25-17, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. TVF Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan karşılaşma 84 dakika sürdü.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş

Fenerbahçe Medicana: Ogbugu, Orro, Cristina, Jack-Kisal, Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Arelya Karasoy)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Cajic, Helin Kayıkçı, Damla Beyazıtlı, Sıla Yaşar)

Setler: 25-17, 25-19, 25-22

Süre: 84 dakika (23, 31, 30)

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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