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Voleybolda Efeler Ligi'nde 6'ncı, Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta maçları oynanacak

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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak. Efeler Ligi'nde yarın, Sultanlar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü oynanacak maçların programı açıklandı.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (Merkez 1)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)

19.00 Halkbank-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

15 Kasım Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Zerenspor-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-Aras Kargo (VakıfBank)

16.00 Göztepe Yuppo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Muradiye)

17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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