UÇAK HABERLERİ

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Uçak Haberleri

Uçak haber, Uçak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Uçak - Dün
Ukrayna'da orman yangını
Ukrayna'nın Herson kenti yakınlarında çıkan orman yangını çıktı. Yerel medya, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığını, 104 itfaiye personeli ve 32 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini duyurdu. Öte yandan, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de yangına müdahale için kullanıldığı aktarıldı.
Uçak - Dün
Son dakika... Aydın'da 4 yaşındaki çocuk babasının böbreğiyle hayata tutunacak
Testlerin ardından dokuların uyuşması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek ambulans uçak talep etti.
Uçak: Lufthansa'da pandemi faturası ağırlaştıUçak - Dün
Lufthansa'da pandemi faturası ağırlaştı
Uçak: Son dakika haber... Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engellediUçak - Dün
Son dakika haber... Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi
Uçak: - UAEA 64. Genel Kurulu Viyana'da başladıUçak - Dün
- UAEA 64. Genel Kurulu Viyana'da başladı
Uçak - Dün
Lufthansa, uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha fazla çalışanın işine son vereceğini ve daha fazla uçağı hizmet dışı bırakacağını duyurdu.
Uçak: - Tac Mahal ziyarete açıldıUçak - Dün
- Tac Mahal ziyarete açıldı
Uçak: Rus muhalif Navalny, Rusya'dan kıyafetlerinin kendisine geri verilmesini istediUçak - Dün
Rus muhalif Navalny, Rusya'dan kıyafetlerinin kendisine geri verilmesini istedi
Uçak: Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlikUçak - Dün
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Uçak: Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal kararUçak - Dün
Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal karar
- UAEA 64. Genel Kurulu Viyana'da başladı
Uçak - Dün
Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı
Enuygun.com derlemesine göre, uygun uçak bileti bulabilmek için fiyat karşılaştırması, VPN kullanımı, biletin tek yön satın alınması, aktarmalı uçuşların tercih edilmesi gibi kriterler tüketiciye uygun bilet bulunması konusunda yardımcı oluyor.
Uçak: Son dakika haberi... Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal kararUçak - Dün
Son dakika haberi... Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal karar
Uçak - Dün
Çin'den ABD'li müsteşarın Tayvan ziyaretine "Tayvan iç sorunumuzdur" tepkisi
Çin ordusunun bölgede yürüttüğü askeri tatbikatın kendi toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik olduğunu kaydeden Vang, savaş uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialar hakkında da, ABD'nin Tayvan ile 1954 imzaladığı Karşılıklı Savunma Paktı'nda Tayvan Boğazı'nda sınır olarak kabul ettiği "orta çizginin" varlığını kendilerinin kabul etmediğini dile getirdi.
Uçak - Dün
Son dakika haberi... Navalnıy hastaneye kaldırıldığı gün giydiği kıyafetleri talep etti
Söz konusu ön soruşturma üzerinden 30 gün geçtiğine işaret eden Navalnıy, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetlerle ilgileniyorum. Tedavi için Almanya'ya göndermeden önce beni çırılçıplak soydular. Noviçok zehrine büyük ihtimalle kıyafetlerim üzerinden temas ettirildim, bu nedenle zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetler önemli delillerdir. Kanunların müsaade ettiği 30 günlük ön soruşturma süresi sona erdi ve rahatsızlandığımda üzerimde bulunan kıyafetlerin bana verilmesini talep ediyorum." Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
Uçak - Dün
Son dakika haberleri... Hamaney: "İran-Irak Savaşı İran'ın en akıllıca yönettiği olaylardan biridir"
Halka Erbain'i evlerinde anmalarını tavsiye eden Hamaney, şunları kaydetti: "Günde ortalama 150 vatandaş ölüyor. Bu küçük bir şey değil. 2 günde bir 300 kişilik uçak düştüğünü ve içindekilerin tamamının öldüğünü farz edin.
Uçak: Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldıUçak - Dün
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı
Uçak - Dün
Son dakika... Hindistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Azamgarh kentinde bir helikopter tarım arazisine düştü. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu uçakta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Uçak - Dün
Son dakika! İran Petrol Bakanı: "ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır"
Zengene, konuşmasında 40'ıncı yılına giren İran-Irak Savaşı'na değinerek, "Irak devleti 1980'de böyle bir günde saldırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla doldu ve havalimanı bombalandı.
Uçak: - Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik- Rus yolcunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktıUçak - Dün
- Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik- Rus yolcunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Uçak: Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlikUçak - Dün
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Uçak: Turkish Cargo pandemi döneminde rekor seviyede büyüdüUçak - Dün
Turkish Cargo pandemi döneminde rekor seviyede büyüdü
Uçak: Son dakika haberi: Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlikUçak - Dün
Son dakika haberi: Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Uçak - Dün
Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme
TURKİSH Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi.  KÜRESEL PAZAR PAYI ARTTI Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun azaldığı 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Turkish Cargo büyüme ivmesini yakaladı. Bu dönemde ilaç, dünyada  hava kargo taşımacılığın yüzde 28'lik küçülme oranı yaşarken, Turkish Cargo işe ilaç ve medikal ürünleri dünyanın dört bir yanında taşıyarak yüzde 67'lik bir büyüme oranını yakaladı. World Air Cargo Data istatistiklerine göre şirket, yılın ilk yarısında sergilediği performansla özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken küresel pazar payını da yüzde 3,9'dan yüzde 5,4'e çıkardı.  HAZİRAN AYINDA  1100'DEN FAZLA SEFER  Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 31 Ağustos tarihleri arası 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 100'den fazla sefer düzenledi.
Uçak - Dün
Turkish Cargo pandemi döneminde rekor seviyede büyüdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 oranında azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 oranında daraldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, Türk Hava Yolları'nın geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü.
Uçak: Turkish Cargo, pandemi döneminde rekor seviyede büyüdüUçak - Dün
Turkish Cargo, pandemi döneminde rekor seviyede büyüdü
Uçak - Dün
Son dakika! ABD küçük uçak düştü: 4 ölü
Son dakika haberi... ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçak: Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi kanlı İran-Irak Savaşı'na tanıklık ediyorUçak - Dün
Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi kanlı İran-Irak Savaşı'na tanıklık ediyor
Uçak: Turkish Cargo'dan pandemi rekoruUçak - Dün
Turkish Cargo'dan pandemi rekoru
Uçak: Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başlıyorUçak - Dün
Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başlıyor
Uçak: - Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladıUçak - Dün
- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı
Uçak: Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa arenasındaUçak - Dün
Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa arenasında
Uçak: Londra Semalarında 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Savaş UçaklarıUçak - Dün
Londra Semalarında 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Savaş Uçakları
Uçak: Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutluUçak - Dün
Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu
Uçak: TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İHA yarışları tamamlandıUçak - 20.9.2020
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İHA yarışları tamamlandı
Uçak: Doğu Akdeniz: Müzakerelere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan birbirini hangi konularda 'maksimalist'...Uçak - 20.9.2020
Doğu Akdeniz: Müzakerelere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan birbirini hangi konularda 'maksimalist'...
Uçak - 20.9.2020
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kandemir ile motosikletin arka koltuğunda bulunan İsmail Uçak (51) yaralandı.
Uçak - 20.9.2020
Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.
Uçak: Son dakika gündem: Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyorUçak - 20.9.2020
Son dakika gündem: Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor
Uçak: - Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısıUçak - 20.9.2020
- Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı
Uçak: Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdıUçak - 20.9.2020
Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı
Uçak: Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdıUçak - 20.9.2020
Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı
Uçak: - Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdıUçak - 20.9.2020
- Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı
Uçak: Mogadişu'da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralıUçak - 20.9.2020
Mogadişu'da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralı
Uçak - 19.9.2020
Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı
Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, hükümetin düzenlediği hava saldırısında içerisinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 23 sivilin hayatını kaybettiğini iddia edildi. Açıklamada, "Kabil yönetimine ait uçaklar sivil halkın evlerini hedef alarak vahşice bombalar yağdırdı.
Uçak: AB, Çin'le ilişkilerinde 'Sinatra Doktrini'nde kararlı mı?Uçak - 19.9.2020
AB, Çin'le ilişkilerinde 'Sinatra Doktrini'nde kararlı mı?
Uçak - 19.9.2020
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Bilal ÇağlarPTT: Elisa Eve, Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Nur Kavas, Su Zent, Ece Morova)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu,...
Uçak: Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilecekUçak - 19.9.2020
Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilecek
Uçak: Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacakUçak - 19.9.2020
Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak
Uçak - 19.9.2020
Raab'ın koruması silahını uçakta unuttu
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın koruması silahını uçakta unuttu, görevi askıya alındı.
Uçak - 19.9.2020
Son dakika haberi... Kahramankazan'da Gaziler Günü kutlandı
Milli Egemenlik parkında düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Uçak - 19.9.2020
Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı'nın yakın koruması silahını uçakta unuttu
Son dakika gündem haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın korumasının silahını uçakta unuttuğu ortaya çıktı.
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Şu an buradasınız: Uçak Haberleri | Uçak Haber - Haberler - Uçak haberleri, son dakika uçak haber ve gelişmeleri burada. Ukrayna'da orman yangını.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 02:22:47. #1.14#
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