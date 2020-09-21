UÇAK HABERLERİ

Uçak - Dün
Ukrayna'da orman yangını
Ukrayna'nın Herson kenti yakınlarında çıkan orman yangını çıktı. Yerel medya, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığını, 104 itfaiye personeli ve 32 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini duyurdu. Öte yandan, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de yangına müdahale için kullanıldığı aktarıldı.
Uçak - Dün
Son dakika... Aydın'da 4 yaşındaki çocuk babasının böbreğiyle hayata tutunacak
Testlerin ardından dokuların uyuşması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek ambulans uçak talep etti.
Uçak - Dün
Lufthansa, uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha fazla çalışanın işine son vereceğini ve daha fazla uçağı hizmet dışı bırakacağını duyurdu.
Uçak - Dün
Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı
Enuygun.com derlemesine göre, uygun uçak bileti bulabilmek için fiyat karşılaştırması, VPN kullanımı, biletin tek yön satın alınması, aktarmalı uçuşların tercih edilmesi gibi kriterler tüketiciye uygun bilet bulunması konusunda yardımcı oluyor.
Uçak - Dün
Çin'den ABD'li müsteşarın Tayvan ziyaretine "Tayvan iç sorunumuzdur" tepkisi
Çin ordusunun bölgede yürüttüğü askeri tatbikatın kendi toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik olduğunu kaydeden Vang, savaş uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialar hakkında da, ABD'nin Tayvan ile 1954 imzaladığı Karşılıklı Savunma Paktı'nda Tayvan Boğazı'nda sınır olarak kabul ettiği "orta çizginin" varlığını kendilerinin kabul etmediğini dile getirdi.
Uçak - Dün
Son dakika haberi... Navalnıy hastaneye kaldırıldığı gün giydiği kıyafetleri talep etti
Söz konusu ön soruşturma üzerinden 30 gün geçtiğine işaret eden Navalnıy, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetlerle ilgileniyorum. Tedavi için Almanya'ya göndermeden önce beni çırılçıplak soydular. Noviçok zehrine büyük ihtimalle kıyafetlerim üzerinden temas ettirildim, bu nedenle zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetler önemli delillerdir. Kanunların müsaade ettiği 30 günlük ön soruşturma süresi sona erdi ve rahatsızlandığımda üzerimde bulunan kıyafetlerin bana verilmesini talep ediyorum." Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
Uçak - Dün
Son dakika haberleri... Hamaney: "İran-Irak Savaşı İran'ın en akıllıca yönettiği olaylardan biridir"
Halka Erbain'i evlerinde anmalarını tavsiye eden Hamaney, şunları kaydetti: "Günde ortalama 150 vatandaş ölüyor. Bu küçük bir şey değil. 2 günde bir 300 kişilik uçak düştüğünü ve içindekilerin tamamının öldüğünü farz edin.
Uçak - Dün
Son dakika... Hindistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Azamgarh kentinde bir helikopter tarım arazisine düştü. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu uçakta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Uçak - Dün
Son dakika! İran Petrol Bakanı: "ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır"
Zengene, konuşmasında 40'ıncı yılına giren İran-Irak Savaşı'na değinerek, "Irak devleti 1980'de böyle bir günde saldırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla doldu ve havalimanı bombalandı.
Uçak - Dün
- Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik- Rus yolcunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Uçak - Dün
Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme
TURKİSH Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi. KÜRESEL PAZAR PAYI ARTTI Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun azaldığı 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Turkish Cargo büyüme ivmesini yakaladı. Bu dönemde ilaç, dünyada hava kargo taşımacılığın yüzde 28'lik küçülme oranı yaşarken, Turkish Cargo işe ilaç ve medikal ürünleri dünyanın dört bir yanında taşıyarak yüzde 67'lik bir büyüme oranını yakaladı. World Air Cargo Data istatistiklerine göre şirket, yılın ilk yarısında sergilediği performansla özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken küresel pazar payını da yüzde 3,9'dan yüzde 5,4'e çıkardı. HAZİRAN AYINDA 1100'DEN FAZLA SEFER Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 31 Ağustos tarihleri arası 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 100'den fazla sefer düzenledi.
Uçak - Dün
Turkish Cargo pandemi döneminde rekor seviyede büyüdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 oranında azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 oranında daraldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, Türk Hava Yolları'nın geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü.
Uçak - Dün
Son dakika! ABD küçük uçak düştü: 4 ölü
Son dakika haberi... ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçak - 20.9.2020
Doğu Akdeniz: Müzakerelere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan birbirini hangi konularda 'maksimalist'...
Uçak - 20.9.2020
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kandemir ile motosikletin arka koltuğunda bulunan İsmail Uçak (51) yaralandı.
Uçak - 20.9.2020
Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.
Uçak - 19.9.2020
Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı
Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, hükümetin düzenlediği hava saldırısında içerisinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 23 sivilin hayatını kaybettiğini iddia edildi. Açıklamada, "Kabil yönetimine ait uçaklar sivil halkın evlerini hedef alarak vahşice bombalar yağdırdı.
Uçak - 19.9.2020
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Bilal ÇağlarPTT: Elisa Eve, Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Nur Kavas, Su Zent, Ece Morova)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu,...
Uçak - 19.9.2020
Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilecek
Uçak - 19.9.2020
Raab'ın koruması silahını uçakta unuttu
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın koruması silahını uçakta unuttu, görevi askıya alındı.
Uçak - 19.9.2020
Son dakika haberi... Kahramankazan'da Gaziler Günü kutlandı
Milli Egemenlik parkında düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Uçak - 19.9.2020
Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı'nın yakın koruması silahını uçakta unuttu
Son dakika gündem haberi: İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın korumasının silahını uçakta unuttuğu ortaya çıktı.