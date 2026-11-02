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Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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Meksika'da iki kişilik küçük bir uçak düştü. Uçak yere çakılmasının ardından tamamen alev alırken, uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da küçük bir sivil uçak boş bir araziye düştü. Yere çakıldıktan hemen sonra alev yumağına dönen uçakta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve askeri ekipler yangına müdahale ederek çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Kazanın kesin nedeni ve yaşamını yitiren kişilerin kimlik tespitiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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